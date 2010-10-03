Из PSD сделать верстку и интегрировать в Битрикс.

Нужно сверстать шапку с флешкой и боковой блок. Два отдельных кода. Сам дизайн http://vertusite.ru/vertusite_black.png В псд http://vertusite.ru/vertusite_black.psd Флешка http://vertusite.ru/flahs.swf
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно из psd создать шаблон для 1с- битрикс. Шаблон должен быть резиновый, минимальная ширина 1024px максимальная ширина 1500px. После вёрстки нужно будет настроить все модули и компоненты.
Создание шаблона 2000 руб.
Програминг по настройке шаблона 3000руб.
Итого весь проект 5000руб.
На весь проект выделяется 7 дней
3 дня на вёрстку и 4 дня на програминг.
Подробное ТЗ после утверждения исполнителя.
Скрины макета.
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