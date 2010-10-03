Из PSD сделать верстку и интегрировать в Битрикс.

HTML-версткаЗакрыт3 заявки130 просмотров
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Нужно из psd создать шаблон для 1с- битрикс. Шаблон должен быть резиновый, минимальная ширина 1024px максимальная ширина 1500px. После вёрстки нужно будет настроить все модули и компоненты.

Создание шаблона 2000 руб.

Програминг по настройке шаблона 3000руб.

Итого весь проект 5000руб.

На весь проект выделяется 7 дней

3 дня на вёрстку и 4 дня на програминг.

Подробное ТЗ после утверждения исполнителя.

Скрины макета.

13 лет назад
alushchik
Лущик 
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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