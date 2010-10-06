Доработка верстки страницы

HTML-версткаЗавершен9 заявок237 просмотров
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Доработать верстку страницы сайта.

1. Сейчас центральная прямоугольная область с контентом закреплена статически. Это не очень хорошо, т.к. пользовательское меню ("Моя анкета", "Мои фотки" и т.д.) может иметь разное количество строк, или вообще отсутствовать (если юзер не залогинился).

Поэтому нужно, чтобы светлая область с контентом двигалась выше или ниже в зависимости от наличия и высоты пользовательского меню. (при отсутствии меню верхняя кромка области должна находиться на том же уровне, что и верхняя кромка пользовательского меню, когда оно есть).

2. Сейчас скругленные уголки области с контентом и полей ввода логина и пароля сделаны для ИЕ через использование Java-Script. Но сайт должен работать и при отключенном JS, и кроме того, есть риск того, что ИЕ при определенных настройках будет спрашивать разрешения на запуск сценарие, что крайне нежелательно.

Поэтому нужно, чтобы скругленные уголки были сделаны по старинке - посредством соответствующих картинок.

3. В главном меню ("Главная", "Анкеты" и т.д.) сделать так, чтобы иконки тоже работали как ссылки. (сейчас как ссылки работают только надписи).

4. Под полями ввода логина и пароля добавить чекбокс "Запомнить", но не простой, а кастомизированный - чтобы фон у него был такой-же как у полей ввода логина и пароля.

5. Проверить и если надо доработать, чтобы во всех браузерах (т.е. как минимум в Хроме, ФФ, ИЕ, Сафари) сайт выглядел одинаково и корректно сжимался/растягивался. (сейчас например в ИЕ поля ввода логина и пароля имеют не такой фон, как в ФФ).

За правильный вид сайта следует считать тот, как он сейчас выглядит в ФФ.

Необходимо также сохранить существующую функциональность, в том числе:

1. При растяжке по вертикали и горизонтали растягивается только центральная светлая область с контентом. Шапка, подвал и боковые поля сохраняют фиксированную ширину.

2. При растяжке по вертикали и горизонтали тонкие черные полоски в шапке и левом боковом поле двигаются относительно шапки и бокового поля (это наверно проще увидеть опытным путем, растягивая окно браузера туда-сюда, чем объяснить).

3. Подвал сайта всегда находится максимально низко. То есть при небольшом размере контента подвал не должен отрываться от нижней границы окна браузера. Соответственно, нижняя граница области с контентом всегда находится рядом с верхней границей подвала.

4. Сейчас в index.html тег form охватывает как шапку сайта, так и область с контентом. Это нужно сохранить, т.к. к сожалению, такова специфика ASP.NET WebForms, которая разрешает иметь только одну форму на страницу.

5. Верстка, как и сейчас, должна быть в div-ах.

Можно и полностью переверстать, если это удобнее.

13 лет назад
weblancer_user
Василий 
56 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
blajnoy
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Работа (довольно нетривиальная верстка) была сделана качественно и добросовестно. Я доволен.
всё хорошо
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