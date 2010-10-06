Доработка верстки страницы

Нужно сверстать шапку с флешкой и боковой блок. Два отдельных кода. Сам дизайн http://vertusite.ru/vertusite_black.png В псд http://vertusite.ru/vertusite_black.psd Флешка http://vertusite.ru/flahs.swf
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработать верстку страницы сайта.
1. Сейчас центральная прямоугольная область с контентом закреплена статически. Это не очень хорошо, т.к. пользовательское меню ("Моя анкета", "Мои фотки" и т.д.) может иметь разное количество строк, или вообще отсутствовать (если юзер не залогинился).
Поэтому нужно, чтобы светлая область с контентом двигалась выше или ниже в зависимости от наличия и высоты пользовательского меню. (при отсутствии меню верхняя кромка области должна находиться на том же уровне, что и верхняя кромка пользовательского меню, когда оно есть).
2. Сейчас скругленные уголки области с контентом и полей ввода логина и пароля сделаны для ИЕ через использование Java-Script. Но сайт должен работать и при отключенном JS, и кроме того, есть риск того, что ИЕ при определенных настройках будет спрашивать разрешения на запуск сценарие, что крайне нежелательно.
Поэтому нужно, чтобы скругленные уголки были сделаны по старинке - посредством соответствующих картинок.
3. В главном меню ("Главная", "Анкеты" и т.д.) сделать так, чтобы иконки тоже работали как ссылки. (сейчас как ссылки работают только надписи).
4. Под полями ввода логина и пароля добавить чекбокс "Запомнить", но не простой, а кастомизированный - чтобы фон у него был такой-же как у полей ввода логина и пароля.
5. Проверить и если надо доработать, чтобы во всех браузерах (т.е. как минимум в Хроме, ФФ, ИЕ, Сафари) сайт выглядел одинаково и корректно сжимался/растягивался. (сейчас например в ИЕ поля ввода логина и пароля имеют не такой фон, как в ФФ).
За правильный вид сайта следует считать тот, как он сейчас выглядит в ФФ.
Необходимо также сохранить существующую функциональность, в том числе:
1. При растяжке по вертикали и горизонтали растягивается только центральная светлая область с контентом. Шапка, подвал и боковые поля сохраняют фиксированную ширину.
2. При растяжке по вертикали и горизонтали тонкие черные полоски в шапке и левом боковом поле двигаются относительно шапки и бокового поля (это наверно проще увидеть опытным путем, растягивая окно браузера туда-сюда, чем объяснить).
3. Подвал сайта всегда находится максимально низко. То есть при небольшом размере контента подвал не должен отрываться от нижней границы окна браузера. Соответственно, нижняя граница области с контентом всегда находится рядом с верхней границей подвала.
4. Сейчас в index.html тег form охватывает как шапку сайта, так и область с контентом. Это нужно сохранить, т.к. к сожалению, такова специфика ASP.NET WebForms, которая разрешает иметь только одну форму на страницу.
5. Верстка, как и сейчас, должна быть в div-ах.
Можно и полностью переверстать, если это удобнее.
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