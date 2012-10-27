Поменять расположение баннеров на сайте.

Здравствуйте!

Имеется следующа работенка:

Сайт: www.studa.com.ua

Платформа: SmallNuke

Задание:

1) Баннер УБС в блоке Partners справа – правильно установить код;

2) Футер: блок счетчиков и баннеры должны располагаться на одном уровне. Формат следующий: блок счетчиков по центру (т.е. остается на своем месте), а справа и слева от него – место для баннеров. На место правого баннера нужно перенести блок Google AdWords, который находится в данный момент под счетчиками.

3) Левый баннер в футере: установить код баннера формата 468*60 баннерной сети Banner.ua.

P.S.: Всю ополнительную информацию предоставлю по запросу. Предлагайте свои цены, господа.