Верстка шапки и блоков

HTML-версткаЗавершен11 заявок450 просмотров
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Нужно сверстать шапку с флешкой и боковой блок.

Два отдельных кода.

Сам дизайн http://vertusite.ru/vertusite_black.png

В псд http://vertusite.ru/vertusite_black.psd

Флешка http://vertusite.ru/flahs.swf

13 лет назад
dhtml
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
a3r7m5rtk
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 отзывов(-2)
13 лет назад
$25
1 день
Хорошая верстка. Спасибо.
Отличный заказчик, оплатил полностью как договаривались, рекомендую !
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