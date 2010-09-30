Сделать верстку шаблона сайта

Верстка макета с JS скриптами. Валидно, кроссбраузерно, div'ами. ТЗ в по адресу – http://dl.dropbox.com/u/5202544/%D0%A2%D0%97%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D1%83%20ChangeRates.doc
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Сделать граммотную верстку шаблона сайта. валидно, кроссбраузерно
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