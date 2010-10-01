Сверстать срочно. Сейчас.

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HTML-версткаЗавершен16 заявок349 просмотров
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Есть psd Нужна валидная кроссбраузерная верстка. Прямо сейчас, в течение двух часов. 1 страница.

13 лет назад
denvor
Денис 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
sofal
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$40
1 день
Работа была сделана быстро и четко - всего за пару часов. Что в данном случае и требовалось. Боялся попасть на человека, который затянет со временем - нет, Дмитрий все сделал вовремя.
Прекрасный заказчик. Буду и дальше с ним работать =)
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