Cверстать макет

$50
HTML-версткаЗакрыт8 заявок187 просмотров
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Здравствуйте,необходимо сверстать макет.

По всем стандартам:

Обязательные требования:

1.Верстка должна быть кроссербраузерной (включая ие 6), редкие версии опервы,хром и сафари.

2.Резиновая верстка (от 1024 х 768 и выше).

3.Валидная и сео оптимизированная верстка.

4.Совпадение с макетами должно быть 100 %

5.Возможно кое где придется сделать некоторые шрифты подкачкой, так как их нет в веб наборе, так что прошу отписываться только тех кто умеет это делать (куфон или другие методы подкачки шрифтов)

Срок: до завтрашнего утра ! до 12 по Мск.

Жду Ваших предложений.

Джипег в приложении.

13 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
TipTop
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$40
1 день
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