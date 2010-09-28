Срочно! Нужно сделать верстку под Wordpress

Поправить верстку для ie 7.0 для сайта http://watchsite.ru/ В ie 7.0 верх блоков смотрится криво. Шаблоны блоков тут http://watchsite.ru/boxes.rar В других браузерах кривизна блоков не возникает, в более ранних версиях ie не тестировалось.