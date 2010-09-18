Akiraa

Игорь Смелков Akiraa

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
bshepelev
Борис 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
0 баллов
13 лет назад
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С таким говном не рекомендую ни кому связываться!
Человек настолько подвел, взялся за проект и не сделал его, я удостоился лишь сообщение в icq с извинениями что он меня подвел и все, но это не то что требовалось, знаете как говорят пацан сказал пацан сделал. Тем более что я не однократно спросил сделаешь? в ответ слышал заверительное да а в итоге ноль. Так что сказать как остальные люди писавшие положительные отзывы что человек проф я не могу.
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