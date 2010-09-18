$100
Срочно,, так как сроки сильно поджимают надо сделать качественную верстку под wordpress. Прошу в личку не писать, и оставлять icq для связи.
HTML-верстка14 заявок
Закрыт
13 лет назад
Срочно,, так как сроки сильно поджимают надо сделать качественную верстку под wordpress. Прошу в личку не писать, и оставлять icq для связи.
Нужно сделать верстку под WordPress качественно и быстро. В ответе указывайте номер своей ICQ.
Нужен человек хорошо разбирающийся в верстке по wordpress задача не слишком сложная, но очень важная. В личку не писать отвечать все равно не буду, можете за детальной информацией стучаться сразу в icq 9309099.