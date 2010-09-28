Приватный проект для Беспалова Игоря (bigolub)

Верстка несложного сайта+натяжка на движок. Движок самописный на php. Сам скрипт не высылаю, только файлы со стилями. Работа срочная. Все должно быть выполнено одним человеком. Заявки "сделаю только верстку" не принимаются. Оплата поэтапная. Предоплаты 50% ...