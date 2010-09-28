Приватный проект для Димы Чок

HTML-версткаЗавершен1 заявка160 просмотров
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Сверстать несложный макет.

13 лет назад
nuts
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
Chok
Дима 
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов
13 лет назад
$1
1 день
Дима отлично справился с выполненным заданием. Сделал все качественно и умело. Рекомендую. Спасибо.
Хороший роботодатель! Советую!
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