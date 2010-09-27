Нужно доделать верстку и натянуть в друпал 6

HTML-версткаЗакрыт1 заявка121 просмотр
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Нужно сверстать 2 внутр странички, главная уже сверстана... собрать шаблон для друпала 6, нужно заверстать только стандартные модули, а именно : комменты, меню, блок авторизации...

стучите сразу в аську 571-746-555 !!!

13 лет назад
Tiraniche
Виктор 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
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