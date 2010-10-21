Несложная верстка 3-х страниц

Есть несколько макетов, особой сложностью они не отличаются, нужно сверстать их и натянуть на ДЛЕ и ВП. Некоторые на ДЛЕ, некоторые на ВП. Работа планируется на постоянной основе. В неделю по 4-5 заказов гарантирую. На каждый проект ...