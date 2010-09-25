Есть готовый сайт. Уже на стадии вывода в топ-10. По некоторым запросам в топе. Нужно решить проблемы внутренне и доработать кое что. 1. Не отображается coming soon фотография. Решить проблему. 2. Пропорции при добавлении фото нужно немного ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима верстка макета сайта.
2 страницы: главная, внутренняя. Исходный файл в psd-формате.
Требования к верстке:
- в стили в отдельно css-файле
- каждый класс (id) в названии имеет префикс, логически связанный с блоком, к которому принадлежит
- весь JavaScirpt в отдельном файле
- кроссбраузерность (IE 6 включительно)
- валидность
- соблюдение семантики кода
- комментарии к структурным блокам
Рассматриваются предложения с указанием цены и срока выполнения задачи.
Средство коммуникации с исполнителем: майл, скайп (обязательное условие)
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