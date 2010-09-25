Верстка макета сайта

HTML-версткаЗакрыт20 заявок372 просмотра
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Необходима верстка макета сайта.

2 страницы: главная, внутренняя. Исходный файл в psd-формате.

Требования к верстке:

- в стили в отдельно css-файле

- каждый класс (id) в названии имеет префикс, логически связанный с блоком, к которому принадлежит

- весь JavaScirpt в отдельном файле

- кроссбраузерность (IE 6 включительно)

- валидность

- соблюдение семантики кода

- комментарии к структурным блокам

Рассматриваются предложения с указанием цены и срока выполнения задачи.

Средство коммуникации с исполнителем: майл, скайп (обязательное условие)

13 лет назад
Alladdin33
Tarshis Alex 
46 летГермания
15 лет в сервисе
Был
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