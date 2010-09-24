Хтмл верстка псд

HTML-версткаЗакрыт18 заявок278 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://pics.kz/s5/02/57/c7/0257c75d869c8dc7b8d192fffb581258.jpg

http://pics.kz/s4/87/f1/63/87f163337af6bcc15b0dc7f8faebe246.jpg

http://pics.kz/s2/08/44/71/08447117b115d421ee9ce7725681a0c1.jpg

http://pics.kz/s4/8c/5a/a6/8c5aa64aaca1e56da577f52a31bf938b.jpg

http://pics.kz/s2/3a/5b/ea/3a5bea47691f4a4ea53efc6bee50ce11.jpg

ТРЕБОВАНИЯ:

кроссбраузерно

дивно

валидно

13 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Переверстать сайт на DLE

    Требуется полностью переверстать существующий сайт и наладить кроссбраузерность для: -опера -мозилла -хром -последний ИЕ сайт ilsanny.ru

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Вёрстка сайта

    $30

    Требуется сверстать макет из PSD. Образцы в прикреплении. Нужен веб-мастер из Беларуси. Желательно из Минска. Требования к вёрстке стандартные: HTML5, CSS3, валидность, кроссбраузерность. PSD-исходники отправлю непосредственно испонителю. Нужна только вёрстка!

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сверстать сайт и поставить на любой движок

    $50

    Двиг любой ставим, файлы находятся тут: over-all.ru/gavpsd.rar (больше 10 мб) верстка кроссбраузерная, срок сдачи воскресенье до конца дня 23:59 то есть. Оплата Яндекс Деньги, вмз можно, но это занимает пару дней, проект должен быть в ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сверстать макет под Vamshop

    $50

    Нужно сверстать под Вамшоп, за основу можно взять стандартный шаблон Вамшопа Ссылка на макет: http://i054.radikal.ru/1009/e1/6cda39fa5be8.jpg http://s001.radikal.ru/i195/1009/56/79cb0fcc371d.jpg http://s05.radikal.ru/i178/1009/51/d242b0eaa3a6.jpg http://s48.radikal.ru/i121/1009/06/565c5e795b84.jpg http://s45.radikal.ru/i107/1009/74/09f3f6a85aff.jpg

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сборка сайта на UMI cms

    Есть дизайн, Есть подробнео тз Есть лицензионный движок Необходимо: Сверстать дизайн и настроить движок с требованиями, указанными в тз Опыт работы с Umi приветствуется. p/s/ заинтересованным вышлю тз

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка темы для Битрикс

    Уважаемые верстальщики, программисты и другие не менее чудесные люди. Необходимо сверстать шаблон социалки для Bitrix и настроить ее. Требование HTML5 + CSS3 + валидность + кроссбраузерность (IE6 за браузер не считаем). Дизайн очень простой, как видите из макета, ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад