Верстка темы для Битрикс

Есть интернет-магазин на основе oscommerce. Необходимо: переверстать все страницы в дивовую валидную кроссбраузерную верстку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые верстальщики, программисты и другие не менее чудесные люди.
Необходимо сверстать шаблон социалки для Bitrix и настроить ее.
Требование HTML5 + CSS3 + валидность + кроссбраузерность (IE6 за браузер не считаем).
Дизайн очень простой, как видите из макета, но есть JQuery.
Некоторый элементы не прорисованы, так как остаются от стандарта, футер не нарисован, потому что тупо отображает меню в развернутом варианте, если надо, нарисую.
Если понравиться работать друг с другом, то готов отдать другие сайты.
Обязательно: Наличие скайпа!!!
Можете писать сразу в скайп stanley.sommersby
Расчет: Без предоплаты, можно безопасная сделка, можете загрузить на свой сервер и сдавать работу с него - как угодно, НО НАПЕРЕД ДЕНЕГ НЕ ПЛАЧУ, извините.
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