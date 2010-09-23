Верстка темы для Битрикс

HTML-версткаЗакрыт1 заявка148 просмотров
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Уважаемые верстальщики, программисты и другие не менее чудесные люди.

Необходимо сверстать шаблон социалки для Bitrix и настроить ее.

Требование HTML5 + CSS3 + валидность + кроссбраузерность (IE6 за браузер не считаем).

Дизайн очень простой, как видите из макета, но есть JQuery.

Некоторый элементы не прорисованы, так как остаются от стандарта, футер не нарисован, потому что тупо отображает меню в развернутом варианте, если надо, нарисую.

Если понравиться работать друг с другом, то готов отдать другие сайты.

Обязательно: Наличие скайпа!!!

Можете писать сразу в скайп stanley.sommersby

Расчет: Без предоплаты, можно безопасная сделка, можете загрузить на свой сервер и сдавать работу с него - как угодно, НО НАПЕРЕД ДЕНЕГ НЕ ПЛАЧУ, извините.

13 лет назад
djoen
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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