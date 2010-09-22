Сверстать дизайн (Украина)

Нужно сверстать дизайн главной и 6 подстраниц.

Нужен верстальщик из Украины, имеющий опыт верстки пнг файлов, что бы они отображались в 6 эксплорере, соответсвенно что бы в большинстве популрных браузеров верстка была нормальной, нигде ничего не разлазилось.

Бюджет на все 700грн. Ни больше ни меньше. Оплата переводом на банковскую карту.

От вас сроки, примеры работ и номер аськи.

Дизайн посмотреть можно, скачав архив:

http://fileshare.in.ua/3752906