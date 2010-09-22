Сверстать дизайн (Украина)

Есть *.psd нужно сделать шаблон для движка joomla. Работа не пыльная, но срочная.... если понравиться исполнитель, то буду сотрудничать постоянно..
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать дизайн главной и 6 подстраниц.
Нужен верстальщик из Украины, имеющий опыт верстки пнг файлов, что бы они отображались в 6 эксплорере, соответсвенно что бы в большинстве популрных браузеров верстка была нормальной, нигде ничего не разлазилось.
Бюджет на все 700грн. Ни больше ни меньше. Оплата переводом на банковскую карту.
От вас сроки, примеры работ и номер аськи.
Дизайн посмотреть можно, скачав архив:
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