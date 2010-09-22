Сверстать дизайн

HTML-версткаЗакрыт13 заявок258 просмотров
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Сверстать дизайн.

Одинаковый верх низ на все страницах, различается только отображение контента.

Блочная, кросс-браузерная.

1-2 дня.

2000т.р.

нюансы -> оплачиваются дополнительно.

13 лет назад
jcm
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vla150
59 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$50
2 дня
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