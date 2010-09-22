Сверстать страницу с менюшкой

Jpg в аттаче. PSD дам.

на второй странице показано как должно выглядеть меню. Бокс с прокручиванием телефона делать не надо (просто картинку со стрелками оставить).

html transitional , блоки или таблицы на ваш выбор, ie7+, ff3+, opera10+, chrome, safari

сверстать надо сегодня