Сверстать одну внутреннюю страницу

Шаблон от внутренних страниц - есть, нужна еще одна. Представим в ней список групп товаров. При клике на группу из нее должен как бы выезжать контент. При клике на другую - предыдущий закрывается, а кликнутая - раскрывается. Также группа закрывается, когда на нее повторно кликаем. Отдаленный пример тут:

http://tmn.gdeetotdom.ru/living/search/?rubricator=1&advo=1&td=1&rtype=1&advt=2&cid=100&rid=96804517&rbcid=100&rbrid=96804517

(в центре надо кликнуть на "Расширенный поиск") и раскроется контент. Прикладываю схему в ворде. Шаблон стандартный, кроссбраузерный (и эту тсраницу такую же, конечно, надо). Шаблон вышлю потом. Жду ваших предложений (пишите сразу цену и срок). Оплата - по факту. На работу - сегодня до ночи, корерктирвы, если будут - завтра. Не позже.