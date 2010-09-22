Нужно добавить голосование в новость на сайте http://www.i-institute.ru/ Голосовать могут только зареганные пользователи (пользователи находятся в компоненте К2) Голосование с результатами (сколько пользователей за что проголосовало)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать два макета.
ТЗ высылается в личку
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