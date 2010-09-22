Нужно сверстать два макета

HTML-версткаЗавершен11 заявок197 просмотров
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Нужно сверстать два макета.

ТЗ высылается в личку

13 лет назад
Cord
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
nehovaysyatopol
Антон 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Традиционно хорошо. Заслуженное место в рейтинге у человека. Работает на совесть, знает свое дело, низкая цена, отличное качество.
Все быстро, четко, оплата в полном объёме. Так, как и должно быть. Спасибо за заказ, буду рад новым!
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