Необходимо сверстать дизайн + подключить RootPane

Требуется PSD -> HTML вёрстка для плавающих блоков (в виде окон поверх страницы), которые можно встроить в произвольный сайт. В приложенном файле ТЗ. Там же описана технология избежания конфликтов с произвольным сайтом и примерный объём работы. Перед ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать дизайн + подключить RootPanel и добавить к этому всему описанные в ТЗ моменты. В итоге хочу получить хороший промо сайт через который потенциальные клиенты смогут приобретать хостинг и домены.
Очень желательно, чтобы Вы имели опыт работы с RootPanel и не задавали мне вопросы "а там есть...?".
Пожалуйста пишите Ваш ценник, сроки и условие работы.
--------------- TZ ----------------
1) Возможность менять контакты в вверхнем блоке.
2) "Спец.предложение" сюда будет размещаться информация о снижении цен и др.акциях.
3) Новости - соотв.новости.
4) Принимаем к оплате - надо дать возможность размещать сюда картинки или коды баннеров платежных систем.
5) Слева статьи различные на тему доменов и хостингов. Внизу нехватает ссылки "архив" , также в "спец.предложениях" и "новости".
6) Регистрация клиента в биллинг.панеле.
7) баннер сверху. возможность размещать баннеры в ротацию и постоянный с указанием даты с когда и до когда он активен. удобно акции рекламировать.
8) Тарифные планы введенные в бил.панеле должны отображаться в разделе "Хостинг" ну и соотв.при изменениях сразу же изменяться \ обновляться.
В итоге хочется получить полную автоматизацию.
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