Необходимо сверстать дизайн + подключить RootPane

HTML-версткаЗакрыт2 заявки123 просмотра
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Необходимо сверстать дизайн + подключить RootPanel и добавить к этому всему описанные в ТЗ моменты. В итоге хочу получить хороший промо сайт через который потенциальные клиенты смогут приобретать хостинг и домены.

Очень желательно, чтобы Вы имели опыт работы с RootPanel и не задавали мне вопросы "а там есть...?".

Пожалуйста пишите Ваш ценник, сроки и условие работы.

--------------- TZ ----------------

1) Возможность менять контакты в вверхнем блоке.

2) "Спец.предложение" сюда будет размещаться информация о снижении цен и др.акциях.

3) Новости - соотв.новости.

4) Принимаем к оплате - надо дать возможность размещать сюда картинки или коды баннеров платежных систем.

5) Слева статьи различные на тему доменов и хостингов. Внизу нехватает ссылки "архив" , также в "спец.предложениях" и "новости".

6) Регистрация клиента в биллинг.панеле.

7) баннер сверху. возможность размещать баннеры в ротацию и постоянный с указанием даты с когда и до когда он активен. удобно акции рекламировать.

8) Тарифные планы введенные в бил.панеле должны отображаться в разделе "Хостинг" ну и соотв.при изменениях сразу же изменяться \ обновляться.

В итоге хочется получить полную автоматизацию.

13 лет назад
topdobra
Андрей 
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
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