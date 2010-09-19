Окно при закрытии вкладки

HTML-версткаЗакрыт1 заявка168 просмотров
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Нужен скрипт, работающий во всех браузерах который показывает окно при закрытии вкладки.

Т.е. если пользователь закрывает окно или вкладку сайт выдет ему сообщение с подтверждением.

При нажатии "Да" окно закрывается, при нажатии нет "Нет" закрытие прерывается.

При переходе на другой сайт в этой же вкладке должно происходить то же самое. Но при переходе между страницами сайта никаких окон выскакивать не должно.

13 лет назад
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38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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