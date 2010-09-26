Верстка под TBDev (приватно для KoT)

$100
HTML-версткаЗавершен1 заявка140 просмотров
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Верстка под сабжевый двиг

13 лет назад
Yastreb
44 годаИзраиль
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
KoT
31 годМолдова
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
9 отзывов
13 лет назад
$99
5 дней
Отлично справился с заданием. Быстро и качественно сделана верстка + доработан шаблон. Рекомендую как отвественного исполнителя.
Чёткое задание сроки и бюджет,работал без предоплаты и всё нормально оплатил сразу после выполнения,без задержок итд! РЕКОМЕНДУЮ можно доверять на все 100%
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