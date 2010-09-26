Верстка под TBDev (приватно для KoT)

Нужен человек, который бы периодически вносил изменения / нововведения в сайт. На первом этапе, работа не сложная: заменить, подвигать текст; вставить иконки, картинки, тексты. !В приложении перечень изменений/нововведений на первое время. Сайт на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка под сабжевый двиг
- Похожие заказы
- $50HTML-верстка6 заявокЗакрыт13 лет назад
Сделать Хорошую вёрстку страниц по существующим стандартам. Примеры страниц во вложение. Предлогайте свои цены. icq: 55552552 email: [email protected]Закрыт13 лет назад
- $10
Нужно переверстать макет сайта из табличного в блочный. Макет есть сверстанный и в PSD. Макет не сложный. Предложения отправляйте на почту [email protected]Закрыт13 лет назад
- $50
Собственно сабж. Нужно натянуть дизайн на самописный движок. детальнее при личной пириписке в аське сразу предупреждаю что движек не простой, но кто нормально розбирается - веллкам!! 571-746-555HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется программист PHP SHOP Enterprise для верстки дизайна для двух интернет-магазинов и некоторых доработок. Интересуют сжатые сроки, профессионализм, приемлемые цены, креативность. Исходники естьЗавершен13 лет назад
- $50
Необходимо сверстать макет одной страницы и установить на cms Joomla Требования к верстке: 1. Кроссбраузерность IE6/7/8, FF, Opera, Chrome 2. Блочная, резиновая, валидная версткаЗавершен13 лет назад
Есть верстка..нужно натянуть на движок. цена, сроки?HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Техническое задание и исходные файлы можно скачать здесь http://dl.dropbox.com/u/1933399/1009/as/TZ.zip (17Mb) В предложениях указывайте пожалуйста ссылки на сайты с использованием css3 которые Вам приходилось делать (заявки других участников скрыты)HTML-верстка8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужен очень грамотный верстальщик (несистемные шрифты, кросс-браузерность, js) со знанием движка MODx Revolution. Нужно внести изменения в верстку почти готового сайта, а также подкрутить небольшие настройки (типа формата отображение дат в новостях).Закрыт13 лет назад
Приветствую нужно адаптировать 5 фришных дизайн тем из opencart для SSF Lego editions v.25 дизайны которые необходимо адаптировать - предоставлю Дело в том, что система темлейтов у SSF Lego editions v.25 взята от opencart, что подтверждает ...Закрыт13 лет назад