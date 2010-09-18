Нужно макет натянуть на мой движок

Требуется программист PHP SHOP Enterprise для верстки дизайна для двух интернет-магазинов и некоторых доработок. Интересуют сжатые сроки, профессионализм, приемлемые цены, креативность. Исходники есть
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Собственно сабж. Нужно натянуть дизайн на самописный движок. детальнее при личной пириписке в аське
сразу предупреждаю что движек не простой, но кто нормально розбирается - веллкам!!
571-746-555
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