Верстка макета и натяжка на Джумлу

Есть верстка..нужно натянуть на движок. цена, сроки?
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Необходимо сверстать макет одной страницы и установить на cms Joomla
Требования к верстке:
1. Кроссбраузерность IE6/7/8, FF, Opera, Chrome
2. Блочная, резиновая, валидная верстка
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