Сверстать 2 страницы сайта (html) по psd макету

$50
HTML-версткаЗавершен8 заявок212 просмотров
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Всем хорошего дня!

Интересует следующее, есть 2 макета страниц сайта в формате .psd (внешняя и внутрення) требуется:

1. Сверстать в html с комментами в коде

2. Сделать рабочей разворачивающеюся форму (скорее всего, отдельный файл php), форму должна проверять на корректность вода email и телефон не перезагружая страницу

HTML
13 лет назад
tvoiuser
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
den_di_den
Денис 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Отлично справился. Оперативно подправлял даже те моменты, которые не были изначально оговорены
Интересный проект. Правки в разумных пределах) рекомендую
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