Всем день добрый! Есть: - сайт (без системы управления); - Exel'евские файлы (периодически будут обновляться). Необходимо: - сделать на сайте легкий поиск (например http://moscow-notaries.ru/) из этих exel файлов. Интересуют: - предложения как это можно организовать максимально удобно для пользователя - цена - сроки Спасибо.