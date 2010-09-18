tvoiuser

Александр tvoiuser

 
40 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Интернет магазин

    Интересует создание интернет-магазина, наподобие http://www.designbyhumans.com/ (тематика будет другая) Интересуют: - cms - примерные сроки выполнения - 2 варианта стоимости создания: а) под ключ б) если отрисовка элементов на стороне - стоимсоть дальнейшего администрирования P.S. преимущество при нахождении в Москве, так как ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Организовать поиск на сайте из exel'вского файла

    Всем день добрый! Есть: - сайт (без системы управления); - Exel'евские файлы (периодически будут обновляться). Необходимо: - сделать на сайте легкий поиск (например http://moscow-notaries.ru/) из этих exel файлов. Интересуют: - предложения как это можно организовать максимально удобно для пользователя - цена - сроки Спасибо.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет магазин под ключ

    $500

    Всем, день добрый. Интересует создание интернет магазина парфюмерии с беслпатной системой управления. Наполнение текст + до 3000 позиций Возможно, дальнейшая поддержка и обновление. Интересуют цены и что включено в эту цену (цены желательно раздельно, создание и поддержка)

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Раскрутка, продвижение и обновление сайта

    $250

    Всем привет! Необходима раскрутка и периодическое обновление сайта aromat-aromat.ru Интересует стоимость, сроки, мероприятия по продвижению и порядок отчетности о произведенных работах. Спасибо.

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать 2 страницы сайта (html) по psd макету

    $50

    Всем хорошего дня! Интересует следующее, есть 2 макета страниц сайта в формате .psd (внешняя и внутрення) требуется: 1. Сверстать в html с комментами в коде 2. Сделать рабочей разворачивающеюся форму (скорее всего, отдельный файл php), форму должна проверять ...

    PHPHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
den_di_den
Денис 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
9 баллов
9 лет назад
Сверстать 2 страницы сайта (html) по psd макету
Интересный проект. Правки в разумных пределах) рекомендую
Отлично справился. Оперативно подправлял даже те моменты, которые не были изначально оговорены
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MrSamo
34 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Форма обратной связи
Все исходники были оперативно высланы, что положительно отразилось на скорости выполнения проекта. Было приятно сотрудничать. Буду рад помочь в будущих проектах.
Оперативно, все сделал как надо. З.Ы. Несмотря на мое тугоумие)
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