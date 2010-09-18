Интересует создание интернет-магазина, наподобие http://www.designbyhumans.com/ (тематика будет другая) Интересуют: - cms - примерные сроки выполнения - 2 варианта стоимости создания: а) под ключ б) если отрисовка элементов на стороне - стоимсоть дальнейшего администрирования P.S. преимущество при нахождении в Москве, так как ...
- Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт13 лет назад
Всем день добрый! Есть: - сайт (без системы управления); - Exel'евские файлы (периодически будут обновляться). Необходимо: - сделать на сайте легкий поиск (например http://moscow-notaries.ru/) из этих exel файлов. Интересуют: - предложения как это можно организовать максимально удобно для пользователя - цена - сроки Спасибо.Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Всем, день добрый. Интересует создание интернет магазина парфюмерии с беслпатной системой управления. Наполнение текст + до 3000 позиций Возможно, дальнейшая поддержка и обновление. Интересуют цены и что включено в эту цену (цены желательно раздельно, создание и поддержка)Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Всем привет! Необходима раскрутка и периодическое обновление сайта aromat-aromat.ru Интересует стоимость, сроки, мероприятия по продвижению и порядок отчетности о произведенных работах. Спасибо.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Всем доброго времени суток! Есть форма обратной связи, необходимо, чтобы она работала:) с проверкой заполнения полей при вводе текста. Страница обязательно должна быть html.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $10
Всем доброго времени суток! Есть форма обратной связи, необходимо, чтобы она работала:) с проверкой заполнения полей. Страница обязательно должна быть html.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Всем хорошего дня! Интересует следующее, есть 2 макета страниц сайта в формате .psd (внешняя и внутрення) требуется: 1. Сверстать в html с комментами в коде 2. Сделать рабочей разворачивающеюся форму (скорее всего, отдельный файл php), форму должна проверять ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад