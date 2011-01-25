Интернет магазин

Интересует создание интернет-магазина, наподобие http://www.designbyhumans.com/ (тематика будет другая)

Интересуют:

- cms

- примерные сроки выполнения

- 2 варианта стоимости создания: а) под ключ б) если отрисовка элементов на стороне

- стоимсоть дальнейшего администрирования

P.S. преимущество при нахождении в Москве, так как уже обжегся при работе на удаленке с "Жалдак Станислав (dcspirit)"