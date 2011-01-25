Необходимо сделать нечто похожее на http://www.contentru.com используемая CMS значения не имеет, шаблоны не приемлю) Ваша цена?
Разработка сайта
Разработать сайт на подобие такого http://berdyansk.org.ua/
Заявки фрилансеров
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