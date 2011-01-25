Разработка портала

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок189 просмотров

Примерный вид проекта : ucheba.ru

Вопрос такой , сколько будет стоить приблизительно сделать аналогию такого проекта как учеба ?

+движок на yii

+свой дизайн

+небольшая админка

Yii
14 лет назад
webrs
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Joomla + Drupal

    Здравствуйте ищу человека которий умеет делать сайти(визитки,магазини,портали) на CMS Joomla и/или Drupal. Могут бить 2 человека.Суперпрофесионалов мне не нужно,так как не потягну материально. Оставляйте свои цени на сайт-визитку,интернет магазин,портали и на ...

    DrupalJoomla
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта под ключ

    Разовая работа. Задача: создание сайта под ключ. В одном сайте несколько разделов. 1- Пример: Primkray.gde. ru 2- Пример: Jdu.ru 3- Общение. 4- Файлообменник. Подробности обговорим. ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Копия сайта

    Здравствуйте! Требуется точная копия сайта (вот сам сайт transmap точка ru ). Функционал остается такой же + доработки (инфо для кондидатов )! Пишите пожалуйста следующие данные в личку: 1. Цена – ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание закрытого раздела обучения сайта

    Всем добрый день! Интересует создание закрытого раздела обучения для механиков СТО. В данном случае ищу исполнителей, которые уже имеют готовые наработки. Что будет представлять из себя? Вопросники со схемами и фотографиями. Из предложенных вариантов нужно ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интернет магазин joomla + virtuemart.

    Необходимо разработать инетрнет магазин. (редизайн и перенос на joomla существующего) Дизайн: уникальный минималистичный, (пример - optimart . ua), легкий, красивый и удобный. Стркуктуру страниц - опишу дополнительно (см. пример). Обязательное условия верстки - кроссбраузерно, ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта продажи хостинга и доменов

    Нужен сайт (уточню сразу эк бюджетное решение) продажа хостинга и доменов, фактически прием пред заявок. Особого ТЗ нет, предлагайте, что есть возможно из существующего (главное адаптация интересует сейчас Украина).

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт адвоката

    $500

    Дублирую проект, так как исполнитель пропал. Для юридической компании, адвокатской конторы, требуется сайт визитка. Простейший html. Возможно даже доработка шаблона. Сайт ...

    HTML
    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    14 лет назад