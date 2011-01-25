Создание закрытого раздела обучения сайта

Всем добрый день! Интересует создание закрытого раздела обучения для механиков СТО. В данном случае ищу исполнителей, которые уже имеют готовые наработки. Что будет представлять из себя? Вопросники со схемами и фотографиями. Из предложенных вариантов нужно будет выбирать правильный. так же тестируемый должен иметь индивидуальную страничку для просмотра результатов и индивидуальный вход. Админка с возможностью просмотра результатов тестирования и постоянных изменений в тесты. что-то наподобии: http://truck.edma.com.ua/