Создание закрытого раздела обучения сайта

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Закрыт2 заявки123 просмотра

Всем добрый день! Интересует создание закрытого раздела обучения для механиков СТО. В данном случае ищу исполнителей, которые уже имеют готовые наработки. Что будет представлять из себя? Вопросники со схемами и фотографиями. Из предложенных вариантов нужно будет выбирать правильный. так же тестируемый должен иметь индивидуальную страничку для просмотра результатов и индивидуальный вход. Админка с возможностью просмотра результатов тестирования и постоянных изменений в тесты. что-то наподобии: http://truck.edma.com.ua/

14 лет назад
truckmail
Владимир 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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