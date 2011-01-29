Приватный проект для Максима Эдуардовича (puzz1E)

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен4 заявки157 просмотров

Нужно разработать сайт туристической фирмы

14 лет назад
studio-sm
Алексей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

msilenkov
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$200
1 день
С Максимом очень удобно работать! Всегда в онлайне! Работаю с ним не в первой, и каждый раз как будто читает мысли заказчиков
Отличный заказчик! Как всегда четкое задание и своевременная оплата. :)

Заявки фрилансеров

msilenkov
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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