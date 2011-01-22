Создание портала

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрытнет заявок282 просмотра

Музыкальный портал:

1.регистрация пользователей с отправкой на E-MAIL

2.личный кабинет пользователя (видео,аудио, стена, блоги, дислокация, просмотры страницы, фаны, проморанг, кумиры)

3.стили (все разновидности стилей)

4.главная афиша, реклама, музыканты, клабберы, диджеи, слушатели и т.п

5. флеш эффекты

6.анимация (смайлы, подарки)

7. монетизация

8.топ-100 конкурсы

9. языки: русский, английский

10. форум

11.Тех поддержка

ПИШИТЕ НА КАКОМ ДВИЖКЕ ВЫ МОЖЕТЕ РЕАЛИЗОВАТЬ, СРОКИ И ЦЕНУ !!!!

14 лет назад
alenan
Полина 
43 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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