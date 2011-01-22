Создание портала

Требуется выполнить дизайн и создать сайт для пиццерии. Сайт должен содержать разделы Меню, О нас, Вакансии, Контакты, Форум (для отзывов). В следующем проекте нужно будет сделать страницу для заказов Онлайн и интеграцию с ...