Добрый день. Требуется нарисовать сайт-визитку и "посадить" на amiro.free cms. Сайт простой: главная, пять страниц внутренних и контакты. Сфера деятельность компании - системы безопасности, слаботочные сети. В предложениях прошу указывайте стоимость работы. ...
Создание портала
Музыкальный портал:
1.регистрация пользователей с отправкой на E-MAIL
2.личный кабинет пользователя (видео,аудио, стена, блоги, дислокация, просмотры страницы, фаны, проморанг, кумиры)
3.стили (все разновидности стилей)
4.главная афиша, реклама, музыканты, клабберы, диджеи, слушатели и т.п
5. флеш эффекты
6.анимация (смайлы, подарки)
7. монетизация
8.топ-100 конкурсы
9. языки: русский, английский
10. форум
11.Тех поддержка
ПИШИТЕ НА КАКОМ ДВИЖКЕ ВЫ МОЖЕТЕ РЕАЛИЗОВАТЬ, СРОКИ И ЦЕНУ !!!!
Заявки фрилансеров
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