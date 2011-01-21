Нужен скрипт, можно сайт "под ключ" для авто сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок217 просмотров

Нужен скрипт, можно сайт "под ключ" для автомобильного сайта, тюнинг авто, гонки,..

На сайте должна быть публикация новостей, размещение фотографий с последних съездов, гонок, вобщем должна быть крутая фотогаллерея, должен быть опрос,... ну и уникальный красивый дизайн в серо-тёмных тонах (тематика: тюнинг автомобилей, уличные гонки)

Подробнее при переписке. Пешите, предлагайте, рассмотрю Ваши предложения!

14 лет назад
AutoRider
Виктор 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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