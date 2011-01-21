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Нужен скрипт, можно сайт "под ключ" для авто сайта
Нужен скрипт, можно сайт "под ключ" для автомобильного сайта, тюнинг авто, гонки,..
На сайте должна быть публикация новостей, размещение фотографий с последних съездов, гонок, вобщем должна быть крутая фотогаллерея, должен быть опрос,... ну и уникальный красивый дизайн в серо-тёмных тонах (тематика: тюнинг автомобилей, уличные гонки)
Подробнее при переписке. Пешите, предлагайте, рассмотрю Ваши предложения!
Заявки фрилансеров
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