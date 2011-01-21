Каталог статей

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$50
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Закрыт5 заявок145 просмотров

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Должна быть админка для администратора чайника. Админ может править статьи. Возможность загрузки из админки разных логотипов. Детали в ТЗ.

14 лет назад
termit2
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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