Требуется создать сайт казино

Необходимо построить социальную сеть за короткие сроки (2 дня) на CMS Social Engine. Т.е. нужно натянуть готовый дизайн на него и установить, а затем настроить стандартные плагины которые установлены на социальных сетях, т.е. видеогалереи, фотогалереи, ...