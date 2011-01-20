Требуется создать сайт казино

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Закрыт3 заявки129 просмотров

Требуется создать сайт казино под ключ, с играми аналогичными как в примере: x-slot.com

публикуйте стоимость, срок и примеры работы, без опыта работы прошу не обращаться.

14 лет назад
robin2011
Антон 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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