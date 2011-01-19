Казахская соц. сеть

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки153 просмотра

Необходимо построить социальную сеть за короткие сроки (2 дня) на CMS Social Engine. Т.е. нужно натянуть готовый дизайн на него и установить, а затем настроить стандартные плагины которые установлены на социальных сетях, т.е. видеогалереи, фотогалереи, аудиогалереи, сообщества, рейтинги пользователей, подарки, личная стена пользователей, приватные поля, регистрация в 3 этапа, как вконтакте.ру.

По вопросам обращаться в скайп - heihachimishima88, при авторизации укажите что вы с сайта weblancer.net

Пример - http://жхж.рф

Дизайн готовый есть

14 лет назад
heihachi
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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