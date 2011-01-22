Сайт на Joomla

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен5 заявок241 просмотр

Нужно внести корректировки в сайт на Joomla либо сделать с нуля используя старые материалы

вот что нужно сделать

1 sef ссылки

2 топменю перенести под шапку

3 поправить слайдер изменить картинки и черное окошко влево сместить

4 в подвале счетчики выровнять по центру и небольшой косяк там зеленый полукруг убрать

5 изменить/добавить несколько пунктов меню + статьи привязанные к ним

6 оптимизация сайта в целом

7 на страницах где много картинок нужно что то сделать чтобы они бестрее грузились возможно использовать какую-либо галерею

8 переделать форму заказа( выбор товара(товар с картинкой и ценой всего товаров 7-8будет) далее страница соглашения с правилами,если согласен то страница с вариантами оплаты-далее заполнение анкеты(контактные данные) и после страница об успешном заказе

9еще есть проблема скорее всего с кешированием Joomla, добаляю пункт меню он отображается на сайте не сразу а через какое либо время, нужно решить эту проблему

вот сайт http://vhameleone.ru/ смотрите как лучше перделывать его или с нуля сделать используя исходные материалы

сделать нужно максимум за 5 дней

Joomla
14 лет назад
site-hameleon
Катерина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
14 лет назад
$200
4 дня
Отличный исполнитель, сделал все в срок и без ошибок, работой удовлетворена в полном объеме!
Адекватьный заказчик, четко формулирует то что хочет, приятно работать с такими людьми! Благодарю за отзыв! Обращайтесь еще!

Заявки фрилансеров

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
14 лет назад

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