Нужно сделать сайт

Здравствуйте!

Нашел вот интересный сайт: http://viplance.ru/ - тоже сайт удаленной работы.

Хотелось бы сделать аналог. Я так понимаю, он сделан на какой-то готовой cms?

Кто знает на какой cms сделан и может помочь в его реализации?

Оставляйте пожалуйста ориентировочную стоимость и сроки.

Спасибо.