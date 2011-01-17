Сайт-фотогалерея для фотографа

Итак, необходим сайт-фотогалерея. Не важно на чём будет работать — ajax или flash. Важно чтобы работал.

Нужна также CMS (простенькая, можно паблик) — редактировать категории, загружать/ресайзить фотки.

По дизайну.

общая компоновка должна быть как на (http://www.jordanmanley.com/) (цвет фона, тип шрифта) (можно попробовать светло-бежевый фон-ближе к светлому, текстуры не нужны)

навигация — сверху-вниз (в виде дерева) (как на http://www.iancoble.com) (под фотографией цифры — 1, 2, 3... для переключения)

Цена и сроки.

Выслушаю, рассмотрю.

По срокам желательно хотя бы макетик в течение дня набросать.

Готовый вариант — до конца недели.