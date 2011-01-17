Необходимо разработать "сайт под ключ" на WordPress. От вас разработка дизайна, верстка шаблона, установка и настройка движка (домен и хостинг предоставляю я). Дизайн у сайта должен быть "резиновым". Тематика сайта - женский ...
Написание интернет магазинов
Мы занимаемся продажей готовых бизнесов.
необходимо создавать интернет магазины по продаже товаров (услуг) по подобию имеющихся магазинов.
в среднем имеем 3-4 заказа , которые выполняем в течении 2-3х месяцев.
Заявки фрилансеров
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