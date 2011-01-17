Написание интернет магазинов

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок315 просмотров

Мы занимаемся продажей готовых бизнесов.

необходимо создавать интернет магазины по продаже товаров (услуг) по подобию имеющихся магазинов.

в среднем имеем 3-4 заказа , которые выполняем в течении 2-3х месяцев.

14 лет назад
stroy-ro
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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