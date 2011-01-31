stroy-ro

Александр stroy-ro

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

qwestmax
Максим 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
$15
0 баллов
14 лет назад
Заполнить магазин товарами
Отзыв отрицательный, поскольку был обещан проект на постоянной основе с фиксированной оплатой за каждые 200 позиций, как итог - сделал первые 200 позиций, после чего заказчик исчез на неделю. Появившись сообщил, что у него накопилось уйма дел, мол, ничего не успевает, пообещал вечером сбросить оплату за сделанную работу и прайсы для дальнейшего заполнения ИМ, но увы... Прошло еще 8 дней с момента его последнего появления - ни оплаты, ни прайсов... Не хочется поспешить с отрицательным отзывом, но времени прошло достаточно... Если заказчик появится и переведет деньги за сделанную работу, отзыв будет снят.