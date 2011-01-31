Дизайн сайта интернет магазина офисных товаров. alfaprom.tiu.ru
Дизайн сайтов43 заявки
Закрыт
14 лет назад
Дизайн сайта интернет магазина офисных товаров. alfaprom.tiu.ru
Заполнять магазин товарами с сайтов - поставщиков. примерно 2000 товаров. корректировать цены каждые 2 недели. работа постоянная.
Мы занимаемся продажей готовых бизнесов. необходимо создавать интернет магазины по продаже товаров (услуг) по подобию имеющихся магазинов. в среднем имеем 3-4 заказа , которые выполняем в течении 2-3х месяцев.