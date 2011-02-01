Требуется разработать оригинальный дизайн и сверстать интернет-магазин техники (ноутбуки, сотовые, телевизоры и т.п.) Страницы: Главная страница, карточка товара, листинг категорий, личный кабинет + оригинальный логотип в цветном и черно-белом варианте. Ожидаемое качество проекта ...
Дизайн сайта интернет магазина офисных товаров
Дизайн сайта интернет магазина офисных товаров. alfaprom.tiu.ru
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