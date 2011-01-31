Дизайн главной для европ. компании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт31 заявка1118 просмотров
#1$50

Название Компании - NIT (Nordic Investment Trade). Компания по принципу работы похожа на http://www.as-svanen.dk/ (но это не значит что пример дизайна надо брать с этого сайта, и тем более не стоит брать с него изображения).

Вобщем NIT занимается инвестированием в недвижимость. Происхождение компании - Дания.

Необходимо сделать дизайн главной. Использовать логотип (в приложении). Основные пункты меню перечислены ниже. При наведении на пункт должно появляться подменю данного раздела (появление с каким нибудь эффектом).

В дизайне можно использовать цвета: черный, серый, белый, бежевый (можете исп. и др. цвета при необходимости, но старайтесь придерживаться перечисленных), возможно немного приближаясь к логотипу . Но цвета логотипа НЕ ДОЛЖНЫ доминировать!!!

Название разделов в меню:

Skat

Rådgivning

Blog

Investeringer

Forsikringer

Gæld

+ еще 1 пункт (не известно пока что, можете написать любое подходящее слово на датском)

Уважаемые Дизайнеры, всё остальное - возможности только вашей фантазии и ваших рук! Победитель получит не только скромный приз, а так же работу над следующими намного более серьезными проектами. Удачи!

14 лет назад
konstantyn_pr
Константин 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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