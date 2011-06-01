Дизайн и верстка интернет-витрины

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок279 просмотров

Необходим дизайн и качественная верстка сайта по продаже судового оборудования.

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Подробное ТЗ выбранным кандидатам.

Стоимость работ ниже указанной приветствуется :)

14 лет назад
herick
47 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

oreli
50 лет
19 лет в сервисе
Была
14 лет назад
12 отзывов(-2)
14 лет назад
$150
4 дня
Большое спасибо за проделанную работу. Остался доволен работой. Все замечания исправлялись довольно быстро.
Рекомендую заказчика, корректный. адекватный, оплату производит вовремя. Сотрудничество получилось продуктивным.

Заявки фрилансеров

oreli
50 лет
19 лет в сервисе
Была
14 лет назад
12 отзывов(-2)
14 лет назад

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