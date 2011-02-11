Создание макета для flаsh сайта

# 1 — $ 200

Постараюсь описать максимально все до мелочей - с одной стороны это рамки , с другой рамки в которых проще создать макет - который угодит заказчику, если что не понятно - смотрите скрин навигации, если все равно не понятно, пишите в личку , я не кусаюсь, обязательно отвечу, и так:

Техническое задание по дизайну для компании PGS company.

1. Вводная информация:

Главное направление деятельности заказчика: инвестиционно-финансовая компания + предоставление менеджмента для различных проектов

+ организация долгового финансирования + оптимизация налогообложение + реструктуризация долгов.

Цвета: в цвет логотипа, допускается использование своих цветов.

Информация по макету: макет под flаsh сайт .

Внешний вид сайта – сайт не будет раскручиваться (html текст не актуален), это сайт визитка не более того.

Главная страница будет вообще без текста , вместо текста будет использоваться flаsh контент. Заказчик хочет "презентабельный" гармоничный,

красивый и законченный сайт- для того "что бы был", не каких коммерческих целей перед сайтом не ставит.

Материалы для flаsh ролика в макете предоставляются дизайнером макета и утверждаются заказчиком вместе с остальной частью макета.

Просьба предоставить наиболее полную фазу идеи flash макета , материал для создания flash макета любой - на Ваш выбор: коллаж, отрисованный и т.д - Ваш выбор.

Т.е. обязательное условие - представленный макет должен выглядеть законченно, даже статично - не в динамике flash эффектов!

Оформление макета для сайта: на сайте не будет использоваться скрол.

В шапке сайта заказчик хочет видеть фразу: «управляющая компания»

2. Так как это управляющая и инвестиционная компания, концепция идеи (миссия) озвученная заказчиком:

"что бы дизайн сайта (т.е. или шапки и/или центрального flash ролика) частично или полностью ассоциировался с такими словами –

инновации, стремление, развитие бизнеса, успех, гарантии. "

3. Навигация: (эскиз навигации можете посмотреть в прикреплении)

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Новости экономики (вместо трех ссылок новостей на макете навигации)

4. Также на макете должны присутствовать:

4.1 Карусель логотипов – скрипт в котором зациклено «бегают» логотипы партнеров.( в макет можно вставить любые логотипы - потом заказчик заменит на свои) к примеру http://www.mystery-shopping-bifaiter.ru/

4.2 Контекстный блок в форме банера – в нем будет размещаться текстовые ссылки на сайты партнеров (до 4 штук). На макете можно разместить любые контекстные фразы связанные рекламирующие какие либо

экономические структуры , например можно взять эти (ОАО сбербанк России, "Газпром" - газовая компания,

Журнал Forbes, Mercedes-Benz в России )

4.3 Валютный блок – аналогично в форме банера – котировки 4 основных рублевых валютных пар:

Рубль/доллар сша , рубль/евро, рубль/юань, рубль/канадский доллар.

4.4. Фондовый рынок – Банер с значениями к примеру:

RTSI1885.50-25.98-1.36%

ММВБ1734.11-17.43-1.00%

DJ 3011823.70-166.13-1.39%

США SPX 5001276.35-23.19-1.78%

Великобритания 1005881.37-83.71-1.40%

Германия 307102.80-52.78-0.74%

Индекс Доллара78.30+0.42+0.54%

Пример такой же баннер http://www.forexpros.ru/news/ слева в центре. У нас будет такой же без графиков.

5. Порядок сдачи-приемки макета:

Окончательное финальное решение о макете победителе принимает заказчик сайта.

Макеты конкурсантов сдаются по мере поступления. Принятие решения о победителе - в конце срока подачи заявок.

Заказчик может попросить конкурсанта что то изменить в конкурсном макете.

При определении победителя конкурс сразу же закрывается.

От победителя потребуется также – макет внутренней страницы, макет страницы с контактами в котором будет расположена простая

форма подачи заявки.

6. При подаче макета, в комментариях желательно объяснить как по вашему мнению будет работать flash макета.

7. По контенту для flash макета – желателен статистический контент или несложный анимационный контент, к которому применимы

простые и не трудо затратные (не дорогие) приемы flash анимации.

8. По разрешению: Макет будет приниматься на широкоформатном ноутбуке с разрешением

1280, требования от студии – сайт сверстанный по макету должен смотреться гармонично без скрола в разрешении от 1024x768 до

1920x1080. С отступом под один ряд палагинов в браузере.

9. В макете логотипа встречается фраза professionalism guarantee success (в переводе профессионализм гарантии успех) – мне как

менеджеру проекта кажется что заказчик будет не против увидеть эти фразы (или часть) на макете в зоне flаsh анимации.

10. Заказчику не нравится расположение ссылок новости – на эскизе навигации, не используйте как эталон

11. Забрать логотип и цвета также можно тут http://ifolder.ru/21633652

12. возможно рассмотрение панорамного макета к примеру наша работа ( wayfilm.ru)

КОНТАКТЫ для макета: (заказчик хочет внизу мелко - там где копирайт и в разделе контакты)

Телефон (495) 660-54-92 [email protected] Москва ул. Академика Королева 13

В прикреплении эскиз навигации, лототип, цвета.

Я как менеджер проекта - постараюсь появляться два три раза в день и с удовольствием буду отвечать на вопросы исполнителей взявших проект. Прошу Вас спрашивать конструктивно, по делу.

P.s. Заказчику будет показываться макет без прелоадеров - с прелоадерами будет показываться flash программисту - т.е. в первую очередь нужен макет для заказчика . Макет с прелоадерами нужен для того что бы понять - где по вашему мнению будет flash.