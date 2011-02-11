Уважаемые фрилансеры... нужно разработать дизайн для сайта клана одной онлайн браузерной игры. клан называется ОЛИМП поэтому в дизайне должна быть олимпийская тематика на данный момент сайт на DLE вот он http://www.olymp-clan.ru/index.php?action_skin_change=yes&skin_name=Olymp ...
Создание макета для flаsh сайта
Постараюсь описать максимально все до мелочей - с одной стороны это рамки , с другой рамки в которых проще создать макет - который угодит заказчику, если что не понятно - смотрите скрин навигации, если все равно не понятно, пишите в личку , я не кусаюсь, обязательно отвечу, и так:
Техническое задание по дизайну для компании PGS company.
1. Вводная информация:
Главное направление деятельности заказчика: инвестиционно-финансовая компания + предоставление менеджмента для различных проектов
+ организация долгового финансирования + оптимизация налогообложение + реструктуризация долгов.
Цвета: в цвет логотипа, допускается использование своих цветов.
Информация по макету: макет под flаsh сайт .
Внешний вид сайта – сайт не будет раскручиваться (html текст не актуален), это сайт визитка не более того.
Главная страница будет вообще без текста , вместо текста будет использоваться flаsh контент. Заказчик хочет "презентабельный" гармоничный,
красивый и законченный сайт- для того "что бы был", не каких коммерческих целей перед сайтом не ставит.
Материалы для flаsh ролика в макете предоставляются дизайнером макета и утверждаются заказчиком вместе с остальной частью макета.
Просьба предоставить наиболее полную фазу идеи flash макета , материал для создания flash макета любой - на Ваш выбор: коллаж, отрисованный и т.д - Ваш выбор.
Т.е. обязательное условие - представленный макет должен выглядеть законченно, даже статично - не в динамике flash эффектов!
Оформление макета для сайта: на сайте не будет использоваться скрол.
В шапке сайта заказчик хочет видеть фразу: «управляющая компания»
2. Так как это управляющая и инвестиционная компания, концепция идеи (миссия) озвученная заказчиком:
"что бы дизайн сайта (т.е. или шапки и/или центрального flash ролика) частично или полностью ассоциировался с такими словами –
инновации, стремление, развитие бизнеса, успех, гарантии. "
3. Навигация: (эскиз навигации можете посмотреть в прикреплении)
О компании
Услуги
Партнеры
Контакты
Инвесторам
Инициаторам
Новости экономики (вместо трех ссылок новостей на макете навигации)
4. Также на макете должны присутствовать:
4.1 Карусель логотипов – скрипт в котором зациклено «бегают» логотипы партнеров.( в макет можно вставить любые логотипы - потом заказчик заменит на свои) к примеру http://www.mystery-shopping-bifaiter.ru/
4.2 Контекстный блок в форме банера – в нем будет размещаться текстовые ссылки на сайты партнеров (до 4 штук). На макете можно разместить любые контекстные фразы связанные рекламирующие какие либо
экономические структуры , например можно взять эти (ОАО сбербанк России, "Газпром" - газовая компания,
Журнал Forbes, Mercedes-Benz в России )
4.3 Валютный блок – аналогично в форме банера – котировки 4 основных рублевых валютных пар:
Рубль/доллар сша , рубль/евро, рубль/юань, рубль/канадский доллар.
4.4. Фондовый рынок – Банер с значениями к примеру:
RTSI1885.50-25.98-1.36%
ММВБ1734.11-17.43-1.00%
DJ 3011823.70-166.13-1.39%
США SPX 5001276.35-23.19-1.78%
Великобритания 1005881.37-83.71-1.40%
Германия 307102.80-52.78-0.74%
Индекс Доллара78.30+0.42+0.54%
Пример такой же баннер http://www.forexpros.ru/news/ слева в центре. У нас будет такой же без графиков.
5. Порядок сдачи-приемки макета:
Окончательное финальное решение о макете победителе принимает заказчик сайта.
Макеты конкурсантов сдаются по мере поступления. Принятие решения о победителе - в конце срока подачи заявок.
Заказчик может попросить конкурсанта что то изменить в конкурсном макете.
При определении победителя конкурс сразу же закрывается.
От победителя потребуется также – макет внутренней страницы, макет страницы с контактами в котором будет расположена простая
форма подачи заявки.
6. При подаче макета, в комментариях желательно объяснить как по вашему мнению будет работать flash макета.
7. По контенту для flash макета – желателен статистический контент или несложный анимационный контент, к которому применимы
простые и не трудо затратные (не дорогие) приемы flash анимации.
8. По разрешению: Макет будет приниматься на широкоформатном ноутбуке с разрешением
1280, требования от студии – сайт сверстанный по макету должен смотреться гармонично без скрола в разрешении от 1024x768 до
1920x1080. С отступом под один ряд палагинов в браузере.
9. В макете логотипа встречается фраза professionalism guarantee success (в переводе профессионализм гарантии успех) – мне как
менеджеру проекта кажется что заказчик будет не против увидеть эти фразы (или часть) на макете в зоне flаsh анимации.
10. Заказчику не нравится расположение ссылок новости – на эскизе навигации, не используйте как эталон
11. Забрать логотип и цвета также можно тут http://ifolder.ru/21633652
12. возможно рассмотрение панорамного макета к примеру наша работа ( wayfilm.ru)
КОНТАКТЫ для макета: (заказчик хочет внизу мелко - там где копирайт и в разделе контакты)
Телефон (495) 660-54-92 [email protected] Москва ул. Академика Королева 13
В прикреплении эскиз навигации, лототип, цвета.
Я как менеджер проекта - постараюсь появляться два три раза в день и с удовольствием буду отвечать на вопросы исполнителей взявших проект. Прошу Вас спрашивать конструктивно, по делу.
P.s. Заказчику будет показываться макет без прелоадеров - с прелоадерами будет показываться flash программисту - т.е. в первую очередь нужен макет для заказчика . Макет с прелоадерами нужен для того что бы понять - где по вашему мнению будет flash.
Победитель конкурса
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