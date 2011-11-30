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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$600
0 баллов
12 лет назад
Анатолий постоянно пропадает и не выходит на связь. Когда договариваемся об определенной дате, просто пропадает на несколько дней. Как и сейчас уже почти неделю не выходит на связь. Уже сорвал все возможные сроки. Анатолий, вроде взрослый человек, А ведете себя неподобающе. Срочно выйдите на связь!
Ответный отзыв
Абсолютно неадекватный заказчик. Обговорили все в скайпе, высылаю работу, его нет несколько дней, пишет что то на семинаре, то на учебе или еще где-то. Потом появляется (как правило вечером) и шлет сообщение, сделать то-то (перечень работ на трое суток) и приписка, работу представить к утру. Человек когда сам ничего не делает не понимает что на определенную работу нужно определенный лимит времени. Потом началось по дополнительным работам, а вот знаете мне еще вот это надо, причем совсем не мелочь, а добрый кусок работы от общего объема, уговаривает, говорит, что оплатит. На следующий день еще одно захотел и тоже немалая часть работы, но и в этот раз казалось бы договорились. Потом еще и еще. И все говорит, что оплатит... В момент сдачи говорить, что доплачивать за сверхурочную работу не хочет, якобы я не вовремя сделал. Я сделал все по заданию и еще кучу работы сверх того. А вот Андрей полностью не оплатил, доплату пришлось не один день выбивать. Так что если хотите иметь лишние заботы, беритесь за его проекты.
$305
10 баллов
13 лет назад
DLE
Анатолий настоящий мастер своего дела. Он смог понять, что именно нам нужно. Терпеливо, быстро и чётко вносил все необходимы дополнения и изменения в проект. Только положительные впечатления от сотрудничества. Рекомендую.
Ответный отзыв
Борис, с Вами было приятно работать. Надеюсь не в последний раз.
$300
10 баллов
13 лет назад
Талантливый дизайнер, который умеет делать свою работу на отлично.
Ответный отзыв
С хорошим заказчиком и работать приятно.
$150
10 баллов
14 лет назад
Joomla
Исполнение на высшем уровне, продолжим сотрудничество.
Ответный отзыв
Прекрасно поработали. Решения принимает очень быстро, идеи высказывает четко. Приятно было работать. Надеюсь не последний проект вместе делаем.
Дизайн сайтов
12 отзывов(-1)
от $100
от 3 дней
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