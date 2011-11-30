wulyga

Анатолий wulyga

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

https://www.fl.ru/users/tyvriv/

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Отзывы заказчиков

Tesla18
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Дизайн макет для центра косметологии и л. эпиляции
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
silay
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
91 отзыв(-6)
$600
0 баллов
12 лет назад
Новый дизайн сайта климатической компании
Анатолий постоянно пропадает и не выходит на связь. Когда договариваемся об определенной дате, просто пропадает на несколько дней. Как и сейчас уже почти неделю не выходит на связь. Уже сорвал все возможные сроки. Анатолий, вроде взрослый человек, А ведете себя неподобающе. Срочно выйдите на связь!
Абсолютно неадекватный заказчик. Обговорили все в скайпе, высылаю работу, его нет несколько дней, пишет что то на семинаре, то на учебе или еще где-то. Потом появляется (как правило вечером) и шлет сообщение, сделать то-то (перечень работ на трое суток) и приписка, работу представить к утру. Человек когда сам ничего не делает не понимает что на определенную работу нужно определенный лимит времени. Потом началось по дополнительным работам, а вот знаете мне еще вот это надо, причем совсем не мелочь, а добрый кусок работы от общего объема, уговаривает, говорит, что оплатит. На следующий день еще одно захотел и тоже немалая часть работы, но и в этот раз казалось бы договорились. Потом еще и еще. И все говорит, что оплатит... В момент сдачи говорить, что доплачивать за сверхурочную работу не хочет, якобы я не вовремя сделал. Я сделал все по заданию и еще кучу работы сверх того. А вот Андрей полностью не оплатил, доплату пришлось не один день выбивать. Так что если хотите иметь лишние заботы, беритесь за его проекты.
Ответный отзыв
fleshmober
43 года
16 лет в сервисе
Был
год назад
$305
10 баллов
13 лет назад
Дизайн сайта тысячи
DLE
Анатолий настоящий мастер своего дела. Он смог понять, что именно нам нужно. Терпеливо, быстро и чётко вносил все необходимы дополнения и изменения в проект. Только положительные впечатления от сотрудничества. Рекомендую.
Борис, с Вами было приятно работать. Надеюсь не в последний раз.
Ответный отзыв
dhtml
53 года
19 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$300
10 баллов
13 лет назад
Редизайн сайта
Талантливый дизайнер, который умеет делать свою работу на отлично.
С хорошим заказчиком и работать приятно.
Ответный отзыв
build-piter
Олег 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$150
10 баллов
14 лет назад
Шаблон для joomla (virtuemart)
Joomla
Исполнение на высшем уровне, продолжим сотрудничество.
Прекрасно поработали. Решения принимает очень быстро, идеи высказывает четко. Приятно было работать. Надеюсь не последний проект вместе делаем.
Ответный отзыв
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Дизайн сайтов
12 отзывов(-1)
от $100
от 3 дней
нет рейтинга