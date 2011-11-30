Абсолютно неадекватный заказчик. Обговорили все в скайпе, высылаю работу, его нет несколько дней, пишет что то на семинаре, то на учебе или еще где-то. Потом появляется (как правило вечером) и шлет сообщение, сделать то-то (перечень работ на трое суток) и приписка, работу представить к утру. Человек когда сам ничего не делает не понимает что на определенную работу нужно определенный лимит времени. Потом началось по дополнительным работам, а вот знаете мне еще вот это надо, причем совсем не мелочь, а добрый кусок работы от общего объема, уговаривает, говорит, что оплатит. На следующий день еще одно захотел и тоже немалая часть работы, но и в этот раз казалось бы договорились. Потом еще и еще. И все говорит, что оплатит... В момент сдачи говорить, что доплачивать за сверхурочную работу не хочет, якобы я не вовремя сделал. Я сделал все по заданию и еще кучу работы сверх того. А вот Андрей полностью не оплатил, доплату пришлось не один день выбивать. Так что если хотите иметь лишние заботы, беритесь за его проекты.