Основные требования. 1. Переделать дизайн сайта. Внешне он должен быть похож на barausse.com. Цвета должны остаться прежними, как на l-porte.ru. 2. Нужно переделать или доработать админку так, чтобы сайт был более редактируемым. Возможно, ...
Новый дизайн сайта климатической компании
Коллеги, добрый день!
Требуется полностью изменить существующий дизайн сайта климатической компании. Сейчас сайт более похож на интернет магазин - нужна смена позиционирования сайта - корпоративный сайт климатической компании.
Дизайн должен быть строгим, оригинальным, отражающий солидность компании, занимающейся полным спектром услуг по поставке, проектированию, монтажу и обслуживанию климатического оборудования.
Основная цель сайта - привлечь корпоративных клиентов, организации. Также останется как часть - каталог оборудования.
Требуется перерисовать главную страницу, а также 7 внутренних. Все исходники текущего дизайна имеются.
Обновленное ТЗ и визио-файлы макетов страниц вышлю выбраному исполнителю.
Главное, чтобы исполнитель имел опыт создания профессиональных корпоративных сайтов, и был въедлив в детали, Поскольку мои схемы visio -страниц не панацея, я не профессионал в этом вопросе.
Сайт masterklimat.ru
Указывайте цену, срок.
Выбранный исполнитель
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