Новый дизайн сайта климатической компании

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт48 заявок576 просмотров

Коллеги, добрый день!

Требуется полностью изменить существующий дизайн сайта климатической компании. Сейчас сайт более похож на интернет магазин - нужна смена позиционирования сайта - корпоративный сайт климатической компании.

Дизайн должен быть строгим, оригинальным, отражающий солидность компании, занимающейся полным спектром услуг по поставке, проектированию, монтажу и обслуживанию климатического оборудования.

Основная цель сайта - привлечь корпоративных клиентов, организации. Также останется как часть - каталог оборудования.

Требуется перерисовать главную страницу, а также 7 внутренних. Все исходники текущего дизайна имеются.

Обновленное ТЗ и визио-файлы макетов страниц вышлю выбраному исполнителю.

Главное, чтобы исполнитель имел опыт создания профессиональных корпоративных сайтов, и был въедлив в детали, Поскольку мои схемы visio -страниц не панацея, я не профессионал в этом вопросе.

Сайт masterklimat.ru

Указывайте цену, срок.

13 лет назад
silay
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
91 отзыв(-6)

Выбранный исполнитель

wulyga
37 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$600
10 дней
Анатолий постоянно пропадает и не выходит на связь. Когда договариваемся об определенной дате, просто пропадает на несколько дней. Как и сейчас уже почти неделю не выходит на связь. Уже сорвал все возможные сроки. Анатолий, вроде взрослый человек, А ведете себя неподобающе. Срочно выйдите на связь!
Абсолютно неадекватный заказчик. Обговорили все в скайпе, высылаю работу, его нет несколько дней, пишет что то на семинаре, то на учебе или еще где-то. Потом появляется (как правило вечером) и шлет сообщение, сделать то-то (перечень работ на трое суток) и приписка, работу представить к утру. Человек когда сам ничего не делает не понимает что на определенную работу нужно определенный лимит времени. Потом началось по дополнительным работам, а вот знаете мне еще вот это надо, причем совсем не мелочь, а добрый кусок работы от общего объема, уговаривает, говорит, что оплатит. На следующий день еще одно захотел и тоже немалая часть работы, но и в этот раз казалось бы договорились. Потом еще и еще. И все говорит, что оплатит... В момент сдачи говорить, что доплачивать за сверхурочную работу не хочет, якобы я не вовремя сделал. Я сделал все по заданию и еще кучу работы сверх того. А вот Андрей полностью не оплатил, доплату пришлось не один день выбивать. Так что если хотите иметь лишние заботы, беритесь за его проекты.

Заявки фрилансеров

wulyga
37 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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