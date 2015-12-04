Здравствуйте! Нужно нарисовать дизайн для доверительного проекта. Дизайн простенький, много елементов ненадо,в светліх тонах (розовый желательно) Намекая на бизнесс стиль. Суть проекта - люди вкладают деньги, под доверительное управление. Например ...
Редизайн главной страницы сегодня
Надо сделать редизайн главной страницы сайта nrinvest.ru (копировать ссылку и заходить из нового окна!)
Макет нужен сегодня.
Использовать при оформлении элементы из прикрепленного файла.
Дизайн должен смотреться люксово.
Предусмотреть места для размещения спецпредложений по дачным участкам.
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