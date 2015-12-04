Редизайн главной страницы сегодня

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок271 просмотр

Надо сделать редизайн главной страницы сайта nrinvest.ru (копировать ссылку и заходить из нового окна!)

Макет нужен сегодня.

Использовать при оформлении элементы из прикрепленного файла.

Дизайн должен смотреться люксово.

Предусмотреть места для размещения спецпредложений по дачным участкам.

13 лет назад
DenisD
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Mila-kh
Оксана 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$40
1 день
Все хорошо. Спасибо!
Отличный заказчик! Рекомендую

Заявки фрилансеров

Mila-kh
Оксана 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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